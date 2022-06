15 objetos de decoração super inusitados

O tempo tem uma importância cada vez mais significante. Se no mundo moderno, com a introdução da produção em série, padronizada e sincronizada, o tempo já ditava o ritmo das nossas vidas, no mundo contemporâneo temos sempre a sensação de estarmos correndo e nos queixamos da falta de tempo. Portanto, disciplina e organização são fundamentais para assegurar uma fatia de tempo livre para desfrutarmos momentos de lazer com amigos e familiares. Um relógio de parede pode ser um grande aliado nesta tarefa, além de incrementar a decoração do ambiente. Neste exemplo, o relógio de borda de papelão, de forma circular, estrutura leve e aparência simples e delicada, com a superfície frontal revestida de carvalho (madeira) dá um toque de delicadeza ao ambiente, tornando-o mais despojado e charmoso.