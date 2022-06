7 ideias fofas e espertas para ter uma horta na cozinha

Este projeto encontrou uma solução semelhante, com a criação de um nicho na bancada da pia, que serve para abrigar os vasinhos de plantas condimentares, como manjericão, pimenta, etc. Para quem aprecia saborear condimentos frescos, nada melhor do que comer uma pizza recém-saída do forno e incrementá-la com as ervas colhidas na hora da pequena horta integrada à cozinha. Além de agregar mais qualidade ao paladar, a pequena horta dá um toque mais natural e rústico ao ambiente.