11 cabanas de madeira para uma vida ao natural

Esta cabana poderia certamente ter as dimensões de uma casa, mas a forma como trataram o material nas fachadas é a chave para deixá-la com uma atmosfera mais perto de uma cabana rústica do que de uma habitação. Isso porque o rústico fala sobre a naturalidade do material que é usado como um elemento de beleza. A madeira imperfeita, os troncos manchados e gastos pela passagem do tempo fazem desta cabana um lugar perfeito para um momento de descanso.