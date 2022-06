Piscina e churrasqueira: veja o projeto 3D dessa casa de campo!

Quem nunca sonhou com uma casa de campo, bem longe do barulho da cidade e bem perto da beleza da natureza, na qual receber familiares e amigos para maravilhosos momentos de confraternização, boas conversas, comida e bebida fartas, brincadeiras e lazer para todas as idades?

Para que você continue sonhando, apresentamos um incrível projeto em 3D para uma casa de campo com tudo a que se tem direito, com todo o conforto e um estilo que combina harmoniosamente o tradicional e o contemporâneo. O projeto é do arquiteto Lucas Lincoln, atuante em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.