Reforma total: sala de apê em Floripa de cara nova e mais moderna

Homify viajou até Florianópolis para conferir esta reforma completa que transformou um apartamento dos anos 90 em um lar muito mais moderno e antenado com o design atual. Muita gente pensa que um apartamento na praia precisa ter aquele ar rústico, com uma decoração que indica a vida à beira-mar, mas nem sempre quem vive em cidades praieiras querem casas neste estilo, especialmente em uma cidade que é um misto de natureza com vida urbana.

Por isso, saiba que se você mora em um lugar com praia, mas ama uma decoração mais moderna, não tenha medo de apostar em algo que tenha a ver com você, o importante mesmo é que a moradia reflita a personalidade do dono e que também seja muito confortável.