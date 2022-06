Salas de estar: 15 ideias que vão te surpreender!

Em uma pequena sala, pode ser um desafio para decorá-la e torná-la acolhedora e confortável. No entanto, com a ideia e um pouco de criatividade, você pode ter um ambiente espaçoso com um grande apelo visual. Para alcançar este objetivo: decora com o mínimo de móveis. Com apenas algumas peças únicas, você pode criar uma sala de estar elegante que transmita muito conforto.