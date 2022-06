20 jardins pequenos e inspiradores que você pode levar para a sua casa

Sem dúvidas, os jardins têm inúmeras vantagens das quais adoramos falar aqui no homify. Ter um cantinho verde em casa significa ter um lugar para esvaziar a mente nos momentos de stress, curtir com os amigos e a família nos dias e noites de verão e ainda praticar um hobby terapêutico, a jardinagem. Além do mais, plantas e flores trazem vida à qualquer lugar, renovando as energias e deixando o lar mais alegre e fresco.

No entanto, montar um jardim exige algo que nem todos nós temos sobrando: espaço. Mas hoje trazemos uma boa notícia para te animar a começar um jardim mesmo tendo uma área limitada em casa! Isso porque nossos profissionais arquitetos paisagistas são craques em transformar qualquer pedacinho da casa em um pequeno jardim delicioso, seja para enfeitar a fachada, o quintal, a varanda ou a sala de estar.

Continue por aqui e não perca 20 jardins que vão te inspirar e você vai querer montar na sua casa.

Se dinheiro também é um porém, não tem problema, nós temos um artigo imperdível: 8 ideias econômicas para o seu quintal!