21 pias e cubas que você precisa conferir antes de montar o banheiro

Como costumamos falar aqui pelo homify, o banheiro perfeito é um conceito relativo. Tudo depende do estilo da casa, da rotina de seus moradores, do espaço disponível e assim por diante. Mas uma coisa é certeza: os banheiros são um dos espaços mais importantes do lar. Ainda que não seja uma área de estar, ou um cômodo onde passamos tanto tempo, o banheiro é um lugar de total intimidade, onde entramos e saímos diversas vezes no mesmo dia.

Além do mais, as questões de praticidade são importantíssimas neste ambiente. Aqui a rotina deve ser descomplicada, tudo deve ficar o mais organizado possível e os objetos cotidianos sempre à mão. Imagine uma manhã corrida em um banheiro bagunçado. Um elemento determinante na aparência do mesmo, são as pias e cubas, pois quando estão em harmonia com o todo e devidamente organizadas, deixam o espaço incrível.

Hoje recorremos aos nossos arquitetos de interiores para te mostrar 21 modelos de pias e cubas que você não pode perder. Confira a seguir!

