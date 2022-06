Cobertura de 36 m2 é inspiração para apês pequenos e modernos

Toda atividade de decoração é um exercício de criatividade. Contudo, algumas vezes, estes exercícios caem no senso comum e acabam não despertando o mesmo interesse de uma grande novidade.

A decoração com criatividade é fundamental para dar mais personalidade a espaços pequenos e modernos, deixando ele com traços mais pessoais que tragam maior identificação com os moradores. Uma maneira muito direta e impactante de fazer isto é trabalhar com imagens, formas e cores que tragam um mergulho na criatividade, fazendo com que os olhos sintam o prazer de estar submersos em um novo mundo.

O projeto que visitaremos hoje é um belíssimo exemplo disto. Com diversas ideias que utilizam a criatividade de forte personalidade no universo jovem, este lar traz uma série de ideias maravilhosas para deixar o lar ainda mais incrível. Utilizando pôsteres, objetos e ideias que trabalham muito bem os pequenos 36 m2, este projeto, desenvolvido pelo escritório Kali Arquitetuta, de Porto Alegre (RS), deixará qualquer um respirando ótimas ideias.

Siga conosco e inspire-se!