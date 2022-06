Salas pequenas: 8 conselhos para que pareçam grandes e bonitas

Em um espaço pequeno, as texturas, as estampas, os padrões, o excesso de cores e a ornamentação exagerada são realmente fatais. A única desculpa para que se preenchesse todo o espaço com vários sofás. poltronas, cadeiras, mesas de canto, mesa de centro, armários, mil almofadas bordadas, tapetinhos e tapetões, vasos e vasinhos, adornos de toda natureza, seria que se tratasse de uma loja. Se o estilo loja de móveis não é o seu, muitas coisas precisarão sair da sala para que ela mostre o seu brilho. Este é um dos conselhos mais interessantes e mais fáceis de seguir porque não significa comprar tudo novo, mas sim mudar sua maneira de pensar e visualizar o espaço e as coisas dentro dele. Aqui o que é preciso é escolher os seus móveis preferidos, distribuindo-os no ambiente de forma a cumprir sua função estética e utilitária; se limitar ao básico; e comprar um ou outro elemento decorativo, como uma luminária, por exemplo, que complemente a decoração. Fique só com o que mais gosta e guarde o resto!