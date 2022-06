A estética do aço na arquitetura e na decoração

Em 1889, a emblemática Torre Eiffel, em Paris, materializada com vigas e pilares de aço, inaugurava um novo modo de projetar e construir. O aço é um material com amplas possibilidades de uso, de grandes edificações a obras de arte e mobiliário. O controle de qualidade da indústria, da fundição à usinagem e pintura, e a precisão milimétrica da montagem são muito superiores em comparação ao método artesanal, amplamente empregado no país.

No Brasil ainda predomina a cultura construtiva baseada no concreto, mas nos últimos 15 anos o país começou a explorar com mais intensidade essa alternativa construtiva. Se o Brasil ao longo do século XX criou sua própria estética do concreto, graças ao talento dos arquitetos modernistas da escola paulista e carioca, com destaque para as obras de Paulo Mendes da Rocha e Oscar Niemeyer, no século XXI temos a chance de criar a estética do aço.

Neste artigo apresentamos projetos e mobiliários concebidos que empregam o aço, que expressam as qualidades funcionais, estéticas e ambientais deste material versátil e arrojado.