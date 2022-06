Decoração com espelhos

Uma dos benefícios do uso de espelhos é que eles ampliam a sensação de profundidade dos ambientes, tornando-os mais espaçosos, ao menos visualmente, e mais agradáveis, como neste projeto, no qual um generoso painel retangular de espelhos ornamenta a sala de estar e cria a sensação de ampliar o espaço. Além do espelho, nichos com porta-retratos e objetos decorativos incrementam suas qualidades estéticas. Para obter mais informações sobre salas de estar, clique aqui e acesse nossa seção especial.