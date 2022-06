Apartamento fantástico tem dicas para todos os espaços em casa

Você está acostumado a encontrar aqui, no homify, dicas excelentes para decorar os mais diversos espaços da sua moradia. Contudo, o que mais nos encanta é encontrar casas maravilhosas onde podemos realizar passeios inspiradores em sua companhia.

O projeto de hoje é, sem dúvidas, um espaço especial repleto de soluções inteligentes. Após ser comprado por um casal de idosos, o apartamento foi todo redecorado com tons claros para que o contraste com o mobiliário que já pertencia aos novos moradores, pudesse resultar incrível.

Utilizando linhas modernas que trabalham de maneira a protagonizar da melhor maneira possível as peças decorativas de muita expressão, o projeto realizado pelo escritório Kali Arquitetura, de Porto Alegre (RS), alcançou resultado maravilhoso, confortável e repleto de elegância.

Seguindo conosco pelas imagens abaixo, temos a certeza de que, além do encanto com o lar maravilhoso, você encontrará também ótimas possibilidades de incrementar ainda mais o seu lar com as referências destacadas abaixo.

Por isto, aproveite sua visita em nossa companhia e inspire-se!