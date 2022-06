10 ideias geniais para decorar a casa com LED

No Brasil as ameaças de apagões não são uma novidade. O país hoje enfrenta novamente uma grave crise energética devido à escassez de chuvas e à falta de investimentos na expansão do sistema elétrico e diversificação da matriz energética, ainda dependente das usinas hidrelétricas. Isto evidencia uma necessidade urgente de investimentos em novas fontes de energia renováveis como a energia solar e a energia eólica, mas também mudanças nos hábitos de consumo. Uma maneira fácil e rápida de reduzir o consumo de energia e tornar sua residência mais sustentável é utilizar lâmpadas de LED. O LED, Diodo Emissor de Luz, foi criado por cientistas japoneses nos anos 90. Esta tecnologia é a solução de iluminação artificial mais eficiente que existe. As lâmpadas de LED consomem em média até 7 vezes menos energia do que as comuns, incandescentes, o que resulta em uma redução de até 80% no consumo. O tempo de vida útil é outro diferencial. Uma lâmpada de LED pode durar até 25 vezes mais do que uma lâmpada comum, tendo uma média de 14 anos de longevidade.

Hoje em dia o mercado já disponibiliza inúmeras opções de lâmpadas e luminárias que utilizam a tecnologia de LED, que possibilitam as mais variadas e criativas soluções para o projeto de iluminação e para a decoração de ambientes. Neste artigo apresentamos algumas destas opções que certamente lhe surpreenderão pela beleza e criatividade.