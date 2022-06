33 jardins sensacionais que vão te fazer sonhar

Quantas vezes você já pensou que era hora de dar uma bela repaginada no seu jardim? Com a chegada do verão, então, esse desejo fica ainda mais forte. Quem não gostaria, afinal, de ter um lugar para receber amigos e familiares? Um sonho, principalmente se tiver uma boa iluminação e um cantinho feito especialmente para aquele churrasco de domingo!

A área externa da nossa casa também pode se tornar um verdadeiro refúgio do stress, do calor do verão e do caos das nossas cidades, mas com a condição de que podemos encontrar a solução que melhor se adapte às nossas necessidades. Confira abaixo uma galeria dos melhores exemplos de jardins dos profissionais de nossa plataforma. Inspire-se! Gostaria de fazer igualzinho em casa? Entre em contato e te ajudaremos.