Apartamento em Porto Alegre exibe decoração generosa e inteligente

No quarto de casal, mais uma vez notamos o bom aproveitamento da iluminação natural com o uso de cores claras no interior do espaço.

A organização foi realizada com uma caixa de marcenaria que equilibra o tamanho da janela com relação às paredes. Aproveitando esta solução foram adicionadas prateleiras para acomodar pequenos objetos que valorizam a decoração do espaço.