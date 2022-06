15 portas de entrada fantásticas feitas de madeira!

As portas de madeira são clássicas! Enganam-se aqueles que pensam que esse tipo de material se adequa melhor em casas de estilo rústico. Elas podem ser tão sofisticadas e modernas, com detalhes suntuosos, como dobradiças bem trabalhadas, que nos fazem perder o fôlego diante de tanta beleza.

Em determinados projetos, portas robustas, com estruturas fortes são colocadas em casas com arquitetura contemporânea, suavizada, sendo projetadas com detalhes muito charmosos, como vidros, por exemplo, que são complementos interessantes para compensar uma fachada limpa e com linhas geométricas bem definidas. Enfim! Muitas são as ideias.

Aqui apresentamos 15 portas para você avaliar cuidadosamente e pensar em alguma que possa ser utilizada para o seu lar.