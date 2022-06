10 salas com TV gigantes espetaculares

Neste projeto, o espaço foi organizado em dois níveis. Os revestimentos em madeira, parte do projeto de isolamento acústico, e as superfícies escuram tornam também o ambiente mais intimista e acolhedor. As poltronas com descanso para os pés e bancadas de apoio para bebidas e pipoca agregam mais conforto e funcionalidade ao ambiente. Na parte posterior, as poltronas duplas garantem o clima de romantismo e o conforto dos casais.