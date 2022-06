6 escadas de concreto muito especiais

Se você procura por um visual diferente para a escada da sua casa, que não seja as opções entediantes e fora de moda de sempre, é simples: vá de concreto. Esse material, além de resistente e sólido, tem a vantagem de compor escadas com um toque industrial e moderno, bem diferente do que se vê por aí.

O concreto, com suas tonalidades de cinza, é quase um coringa, podendo se adaptar muito bem aos mais variados estilos de decoração. Ele pode ser combinado com outros materiais, como madeira e vidro, e ganhar em texturas, cores ou transparência. Pode também apresentar linhas puras e lisas ou ser trabalhada com outros materiais de modo quase artesanal.

O concreto se presta igualmente a experimentações de formas, como degraus maciços ou flutuantes. Ou então degraus com larguras irregulares, que criam outra dinâmica no conjunto. Em todo caso, é um material ao mesmo tempo discreto e elegante, que pode ganhar realce com detalhes em cor ou com plantas exuberantes.

Conheça 6 modelos de escadas de concreto inspiradoras e considere essa opção se estiver construindo uma nova casa. Com certeza, elas vão fazer você pensar a respeito!