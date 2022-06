Estas salas integradas são cheias de ideias clássicas

Como espaço de transição entre a cozinha e as demais salas de estar, está uma pequena sala com um apoio para bebidas e duas poltronas confortáveis. A área é diminuta em relação às demais, mas ainda assim perfeita para sentar-se e relaxar com um drink. As cores neutras a tornam um espaço de tranquilidade e íntimo.

Que ver mais sobre salas de estar? Confira 30 espaços!