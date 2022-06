Qual destes 6 pisos é o melhor para a sua cozinha?

Anteriormente usado apenas para o exterior, o cimento tem sido usado cada vez mais para o interior. Para o piso da cozinha é uma excelente escolha, certamente de fácil manutenção e não exige procedimentos especiais para a limpeza. Graças a sua cor e textura, pode ser facilmente combinado com outros materiais. É perfeitamente adequado para o estilo industrial, portanto se você é um amante desta tendência, o piso de concreto é a melhor pedida!

No entanto, se no futuro você quiser redecorar a casa, as alternativas são um pouco limitadas, porque o concreto é bastante frio e não vai bem com certos estilos, como com um mobiliário clássico.