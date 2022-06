Como melhor aproveitar varandas de apartamentos?

As desvantagens podem vir com as intempéries, com o mau tempo e a falta de manutenção. Uma varanda jamais pode ser esquecida, pois desta maneira irá se deteriorar. A escolha do que ela irá se tornar é um grande fator entre vantagens e desvantagens. Transformá-la em um ambiente aberto e com mobília de luxo, porém sem isolá-la do mau tempo e deixá-la apenas a deriva irá fazer com que tudo se deteriore rapidamente e o investimento seja perdido. Manutenção constante é necessária nesses casos.