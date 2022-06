Vantagens e desvantagens de uma casa sustentável

Desde que o ser humano construiu sua primeira cabana ele prioriza a eficiência de suas construções como o foco de seu trabalho. Mesmo os ricos e adornados palácios franceses do século XVIII, as pirâmides do Egito antigo ou os edifícios de Dubai folheados a outro em seu interior, por mais que algumas de suas características possam parecer superficiais numa primeira investigação, primam pela eficiência, do contrário nem em pé estariam. Esta eficiência tem nomes, estilos e formas diferentes de se apresentar aos nossos olhos ao longos dos séculos. Na época contemporânea podemos chamá-la de sustentabilidade. Mas por que? Pelo fato de que os recursos naturais ao redor do globo vem se esgotando em uma velocidade cada vez maior, desequilibrando o frágil ambiente natural e levando a um potencial colapso do ecossistema. Os impactos não são apenas ambientais, são também econômicos, culturais e estão presentes em nosso dia-a-dia.

Tendo consciência disso, em meados da década de 1970 alguns arquitetos e arquitetas passaram a enfatizar o conceito de sustentabilidade em seus projetos, visando diminuir as emissões de carbono e outras substâncias nocivas ao ser humano e ao meio ambiente. Desta maneira, a sustentabilidade se tornou uma prioridade para edifícios executivos e grandes corporações, exigindo selos verdes de aprovação e outros certificados que mostram a eficiência verde de tais construções. Isto ainda não é exigido, ao menos neste nível, para as construções residenciais. Entretanto, o bom senso e a vontade de contribuir para um mundo melhor tem levado cada vez mais pessoas a tornarem suas construções habitacionais eco friendly , ou seja, amigáveis com o meio ambiente. Mostraremos neste artigo um balanço das vantagens e desvantagens de uma residência sustentável para que você possa fazer sua própria análise e contribuir com a natureza da maneira que melhor lhe convir!