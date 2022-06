Como tornar sua casa mais ecológica

Uma das soluções mais fáceis e viáveis de reduzir o consumo energético e tornar sua casa mais amigável ao meio ambiente é substituir todas as lâmpadas incandescentes, conhecidas como lâmpadas comuns, por lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas de LED.

As lâmpadas fluorescentes consomem em média até 4 vezes menos energia do que as comuns, enquanto as lâmpadas de LED consomem em média até 7 vezes menos energia do que as comuns, o que resulta em uma redução de até 80% no consumo. As lâmpadas de LED são altamente recomendáveis por causa da longa durabilidade, uma média de 14 anos sem troca, e porque não geram calor. Além desta troca, procure manter as luzes apagadas em ambientes vazios ou instale sensores que mantêm as luzes acesas somente na presença de usuários.