Uma casa moderna e inovadora que vai te surpreender

Agora estamos no quarto do casal, um cômodo bem explorado e elegante. Apesar de o ambiente não estar decorado, já é possível notar certa personalidade no ar. Todos os elementos presentes, como as portas, têm linhas de desenho simples e minimalistas, conformando um ambiente limpo e especial. O mobiliário personalizado, neste caso o armário embutido, dá um toque de singularidade que apenas itens artesanais podem dar. Finalmente, à direta, uma porta leva ao banheiro.