Como mobiliar sua casa com vidro?

O trabalho em vidro já é uma arte antiga e, com o passar dos séculos foi ficando cada vez mais requintada até chegar no requinte e prestígio que hoje desfruta. É uma arte que pode ser empregada das mais diversas maneiras. Desde um simples objeto de mesa ou vaso até grandes esculturas, delicadas peças de xadrez ou mesmo vidros especiais feitos com a adição de outro materiais para servir de proteção a projéteis ou de contenção à grandes aquários.

É também um material largamente empregado na construção civil, sendo utilizado para vedação de janelas, blocos de vidro e tampões de mesa. Dentro de uma casa também podemos encontrá-lo nas telas dos computadores, nos vasos de plantas, copos e vedações de armários. Sua versatilidade é quase infinita e isto é devido a propriedades muito interessantes. Sua maleabilidade permite que seja moldado ao prazer do artesão ou artesã que souber manuseá-lo e fazer sua arte. A transparência causou uma revolução na habitação moderna de arquitetos como Le Corbusier e Mies Van der Rohe ao permitir a eles a utilização de verdadeiras cortinas de vidros em suas residência, aumentando o contato visual entre interior e exterior.

Tendo isto em mente, elaboramos nove dicas para te ajudar a mobiliar a sua casa com peças de vidro, usando e abusando de sua transparência e do efeito maravilhoso que podem atingir sob a luz. Embarque conosco nesta viagem de transparência e ousadia que o vidro pode nos proporciona!