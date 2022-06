Um apartamento entre o passado e o presente

A área de jantar dentro da cozinha é delimitada pela disposição de uma mesa e de cadeiras em madeira com encosto em palhinha. As peças, de grande valor pessoal, introduz no espaço a marca do passado de maneira perfeitamente harmoniosa com o projeto geral. O ambiente é quase clean, com a mesa no centro e a bancada da cozinha ao lado, podendo servir de buffet durante as refeições. Já a parede revestida de madeira oculta a área da lavanderia e dá suporte à TV.