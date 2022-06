Uma casa rústica dos sonhos na serra carioca

Ao pensar em um lugar para relaxar e escapar da correria do dia a dia típica das grandes cidades, costumamos nos imaginar em um refúgio no qual podemos estar em contato com a natureza e respirar ar puro. Hoje nós vamos apresentar um projeto que trata exatamente do que queremos dizer. Localizada na serra do Rio de Janeiro, esta residencia exalta tranquilidade e é o lugar ideal para estar em harmonia com a natureza.

Os arquitetos responsáveis pelo projeto tiveram muito sucesso em executar uma obra com tudo que se necessita para aproveitar a vida no campo.

Venha conosco e descubra os encantos deste lar!