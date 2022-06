6 passos para uma sala de estar aconchegante!

A vida moderna é uma correria. O dia-a-dia nos exige cada vez mais e faz com que tenhamos menos tempo para descanso e lazer a medida que os anos passam e as responsabilidades aumentam. A maioria das pessoas concordaria com essas afirmações e também concordariam que é necessário um lugar especial para repouso, no qual as preocupações possam se esvair e o estresse acumulado seja anulado. O que muitos não sabem é que isso não precisa, necessariamente, estar em algum lugar distante ou mesmo fora de casa. A sua sala de estar pode ser esse lugar!

A verdadeira questão aqui não é transformar a sala de estar num parque de diversões ou numa atração para a casa toda, mas sim num espaço capaz de aconchegar aqueles que vão até ele e de transmitir um tipo de paz que apenas ambientes muito bem projetados podem transmitir. O poder de um ambiente não está apenas nos atributos que são colocados em seu interior, mas também da maneira como são posicionados, de sua textura, maciez e demais características. Aqui, portanto, iremos dar algumas dicas de como fazer sua sala de estar se tornar esse ambiente quase idílico e capaz de ser um oásis de paz na loucura que é a rotina de cada dia!