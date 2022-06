6 dicas para adornar a sua janela!

A relação do ser humano com as aberturas de suas casas é tão antiga quanto o hábito de morar. Num dos livros mais antigos do mundo, a Bíblia, as janelas são mencionadas de forma poética. Os olhos seriam as janelas da alma . Isso significa dizer que tudo de bom que temos em nós, a nossa essência, pode ser vista pelos olhos assim como todo o amor e afeto que existe dentro de um residência pode ser visto pela janelas. Mas nas casa isto representa ainda mais, pois a troca é de via dupla. Não apenas nos mostramos ao mundo através das janelas, mas também o experienciamos. O ar puro, os pássaros que voam até o parapeito, as correntes de ar e até mesmo a chuva que é por vezes inoportuna, podem ser vistos da janela. A canção já dizia: estou esperando na janela / vou falar do meu amor pra ela . A poética contida neste elemento de nossas casas vai muito além da mera abertura entre o público e o privado. Quantas vezes já não vimos nos filmes alguém olhando por uma janela enquanto a chuva cai e ela pensa em seu amor perdido? As janelas também são os olhos da casa.

Com tudo isso em vista, trazemos para você seis dicas que como adornar sua janela, por dentro ou por fora, e fazer com que ela atinja todo seu potencial, trazendo também você até ela de maneira a torná-la um espaço em potencial dentro dos outros cômodos. Venha conosco por estas dicas que farão, a partir de agora, você olhar para uma janela (e por uma janela) e encontrar poesia em cada um de seus vértices!