Uma residência que é uma obra de arte

Esta é uma fachada bastante moderna. Uma habitação de dois andares com dominância da cor branca e o vidro, além da leitura de outras formas que nos chamam à atenção, sobretudo do telhado e das escadas de acesso do jardim. Este último que, como poderá reparar pode ser observado através das múltiplas janelas, mas existe a uma cota diferente do próprio piso térreo.

Algo que torna esta imagem ainda mais surpreendente é a luz, não só a do céu com a qual contrasta o volume, principalmente da iluminação exterior.