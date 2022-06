6 dicas para ter um banheiro maior!

A escolha da iluminação vai depender muito do caráter do banheiro. Ele terá um tipo específico se for comercial, outro se for residencial e ainda outro se for residencial do tipo spa. A imagem acima, retirada de uma residencia projetada por Innenarchtektur, utilizada uma iluminação lateral capaz de diluir a parede na qual se encontra e fazer com que o banheiro se torne um lugar mais amplo, agradável e aconchegante. A iluminação atrás dos espelhos tem por objetivo fazer com que eles pareçam destacados da parede e causar o mesmo efeito de dilatação.