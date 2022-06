Contemple a moradia high-tech!

A tecnologia avança casa vez mais e nem nossas casas podem passar sem elas! É nesse cenário de avanço e inovações tecnológicas que surgem as moradias high-techs. Elas são casas e apartamentos que se utilizam dos mais avançados recursos tecnológicos para proporcionar conforto e entretenimento para os moradores. Definitivamente não são todos os projetistas que estão prontos para lidar com estes novos elementos, pois muitos ainda estão presos as maneiras antigas de se fazer arquitetura e ainda não se atualizaram da maneira que o século XXI exige. Entretanto, uma nova geração de arquitetos e arquitetas está se formando sob o conhecimento dessas tecnologias e com certeza serão eles e elas que ditarão de que maneira esses recursos serão empregados no futuro.

Para ajudar quem ainda não está acostumado com essas inovações nós fizemos uma lista com algumas tecnologias aplicadas que farão você querer tê-las imediatamente em sua casa. Elas podem ajudar no dia-a-dia ou ao menos lhe dar um pouco de conforto. Se prepare para vislumbrar o futuro nos próximas linhas, pois é para lá que nós te levaremos!