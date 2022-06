O guia essencial para escolher um lustre!

A iluminação artificial é um dos itens mais importantes em uma casa. Ela não é responsável somente por tornar os objetos visíveis durante a noite, é também parte de todo um sistema que ajuda a desenvolver mais facilmente atividades do dia-a-dia. As leituras feitas por um estudante ou mesmo o manuseio delicado da comida por parte de quem está responsável pela cozinha exigem uma visão apurada, a qual nem sempre pode contar apenas com a luz natural. Esta última é essencial em todo projeto e todas as aberturas da casa e superfícies reflexivas devem ser pensadas de modo que captem a maior quantidade possível, pois ela irá ajudar na economia da energia gasta na casa como um todo e também proverá uma visão muito mais acurada de tudo que se encontrar na residência.

A combinação de luz natural e luz artificial, quando bem equacionadas, é uma mistura imbatível. Esta última conta com uma série de elementos que a distribuem pela casa. Um desses elementos mais famosos é o lustre! Ele é um clássico que sobrevive a gerações e não aprece perder força na elegância de seu uso. Aqui mostraremos a você uma série de lustres nos mais diversos estilos para facilitar a sua escolha quando chegar a sua hora de ter um exclusivamente para você!