Estilos de casas isoladas que você vai amar!

Existe um número quase infinito de tipologias diferentes de casas que podem ser concebidas pelas mãos de um bom arquiteto ou de uma boa arquiteta. A decisão de como será essa tipologia resulta de muitos fatores, como o tipo de terreno, o bairro onde a casa será inserida, o estilo de projetos do escritório responsável pela residência, as preferências do cliente e etc. Algumas tipologias podem querer se inserir na malha urbana de maneira a se camuflar nela e realmente pertencer a esse tecido e outras podem querer exatamente o contrário, se diferenciar do tecido urbano e isolar a casa o máximo possível da densidade que normalmente possuem as grandes cidade brasileiras.

Mostraremos a seguir alguns exemplos de casa que resolveram optar pela segunda opção, onde elas não pretendem se fundir a malha tradicional da cidade, mas sim se tornar casas isoladas, com suas próprias características e uma forte identidade individual. Entre nesse mundo e abrace as casas isoladas em seus terrenos por suas lindas fachadas e disposições!