Encontre a escada com o design certo para a sua casa

As escadas em lofts não são tão diferentes dos outros tipos de escadas. Na verdade a escolha delas, ao menos enquanto peça imóvel que vai ocupar o espaço, pode ser bem fácil, mas deve-se tomar cuidado com as características de seus materiais. Esse cuidado deve ser tomado porque os lofts geralmente tem grandes ambientes que podem ser vistos numa única tomada de olhar e isto irá incluir a escada, a qual deve estar em harmonia com os outros elementos do ambiente, assim como esta projetada pelo escritório de Brunete Fraccaroli.