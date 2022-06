Casa pré-fabricada: vantagens e desvantagens

Existe uma percepção errada sobre a economia que se tem ao optar pela casa pré-fabricada no lugar da convencional. Isso seria verdade se fossem ser construídas várias unidades com o mesmo modelo, mas no caso de uma única unidade a lógica é outra: o custo médio, atualmente, de uma casa pré-fabricada é superior ao de uma convencional. Mas existe uma vantagem que tem impactos financeiros: a precisão no controle de gastos. No caso da residência pré-fabricada, o que vai ser desembolsado vai ser definido antes do início das obras, a partir da definição do número de módulos empregados e do tipo de detalhes personalizados, elementos esses que são previamente visualizados. Também há uma redução de gastos com a mão-de-obra na construção da casa, já que o perfeito encaixe das peças reduz o tempo de trabalho. Por fim, há três situações que podem dificultar financeiramente a opção por uma casa pré-fabricada. A primeira é que esse tipo de construção é pensada para um terreno ideal. Assim, se for preciso nivelá-lo, limpá-lo, prepará-lo, o custo será maior. Da mesma forma, é preciso calcular o custo do transporte entre a fábrica e o terreno e verificar se a empresa inclui isso no total cobrado, assim como a mão-de-obra. Por fim, a maioria das empresas cobra o valor total antes do início das obras, ao contrário do que acontece na construção de uma casa convencional, que pode ser paga aos poucos.