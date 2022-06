6 estantes criativas para guardar seus livros!

Quando pensamos em decorar nossa sala e nosso quarto logo pensamos na cor das paredes, nas luminárias, nos tapetes, nos quadros. Dificilmente pensamos nos livros e como armazená-los de forma criativa e bonita! O mais comum é vermos estantes neutras, de madeira, que simplesmente não acrescentam nada a atmosfera.

Há muitas opções mais interessantes, que ao invés de se fiarem do óbvio, ou seja, estantes de madeira simples, ou brancas, ou ainda metálicas, jogam com cores e formas de maneira a ir além da funcionalidade evidente. Uma opção que pode ser interessante é criar sua própria estante, o que pode ser feito com caixotes de feira, estantes avulsas de diversas cores, entre outros.

Antigamente, as casas luxuosas possuíam sua própria biblioteca. Hoje em dia, quase não há mais locais dentro da casa dedicados a leitura e armazenamento de livros. Dessa forma, uma ideia interessante é não apenas comprar ou fazer uma estante charmosa, como também criar um cantinho literário, ou seja, colocar uma poltrona confortável, uma pequena mesa com luz pontual, uma cadeira ao lado da janela.

Nossa equipe selecionou seis estantes lindas para auxiliar na criação do seu próprio canto da leitura!