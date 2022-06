Casinha moderna tem ótimos truques para espaços pequenos

Na cozinha, notamos a escolha pelo balcão em L , que traz funcionalidade e conforto para as atividades do dia a dia. Podemos notar que as gavetas e portas, na cor branca, não contam com puxadores, o que parece fazer com que o espaço seja maior e mais clean.

A torre de eletrodomésticos é essencial para garantir a boa organização do espaço. Na parede junto ao cooktop, o revestimento de pedras contrasta texturas com a parede lisa e reforça a ótima combinação entre os tons claros que compõem a decoração de toda a casa.