Tudo sobre decoração com velas

Os primeiros relatos do surgimento das velas datam do século X e vestígios arqueológicos apontam para o uso delas com formato de bastão no Egito e na Grécia. Acreditava-se que sua chama, quando observada ininterruptamente, permitia que deuses e espíritos aparecessem. Durante a Idade Média iluminou igrejas, mosteiros e salões, e por muito tempo foi considerada artigo de luxo.

Usá-las como adornos, para fins religiosos ou iluminação as velas são objetos que fazem parte do dia-a-dia. No caso da decoração de ambientes, é um acessório versátil, barato e multifuncional, além de embelezar o recinto. Muito utilizada para almejar uma atmosfera romântica, acolhedora e convidativa para os cômodos, a sua iluminação sutil também contempla um clima intimista e charmoso. Em espaços minimalistas ou ambientes mais carregados, com certeza é um item indispensável para completar os detalhes que fazem toda a diferença ao compor o visual da sua casa. Confira a nossa seleção de dicas e ideias para incrementar com essa peça que nunca sai de moda. Apenas tenha cuidado para não deixar velas acesas e sem supervisão para evitar acidentes.