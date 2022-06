8 dicas de iluminação para sua cozinha ficar ainda mais fantástica

A cozinha é um ambiente que deve exalar criatividade. Uma boa maneira de fazer isto é optando por soluções artesanais DIY – Faça Você Mesmo.

Nesta linda cozinha rústica, as luminárias feitas com garrafas de vidro com o fundo recortado deixaram o espaço ainda mais incrível e colorido. No teto, pequenas luminárias de iluminação direta complementam a sensação agradável do espaço.