Este apartamento moderno tem ideias ótimas de design

A sala de estar tem organização perfeita. Sua decoração opta por detalhes confortáveis em meio ao espaço perfeitamente iluminado. A elegância é a marca na escolha de luminárias distribuídas no ambiente.

Os conjuntos de sofás trazem a neutralidade do cinza contrastando com a personalidade do preto. Muitas pessoas sentem receio quanto a escolha de detalhes minimalistas para a decoração, devido à possível frieza que este estilo pode repassar.

Contudo, uma solução perfeita para isto é apostar na madeira como opção para o piso e móveis, já que a textura deste elemento traz aquecimento aos espaços.