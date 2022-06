Moderna e elegante: uma casa que encanta!

Saindo da sala de jantar. Você pode notar que todo o ambiente é decorado com uma paleta de cores claras, assim não foi diferente no escritório da família. Um ambiente que se comunica diretamente com a sala de estar, por meio de separação direita: uma parede de tijolo que dá um pouco de privacidade, além de servir como uma divisão da sala com área de jantar.

Uma mesa com um design bonito com a parte superior feita de madeira e pernas de aço, com uma posição de frente para a janela. Um espaço que foi desenvolvido para ser uma biblioteca, e atrás do balcão, uma estrutura de painéis que dá acesso ao quarto e banheiro.