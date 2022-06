Um apartamento pra lá de chique

Muitas vezes, é difícil parar para pensar em ideias e encontrar exemplos de decoração que se adaptem ao seu gosto e estilo na hora de reformar ou construir. Quantas vezes você já sentou para criar projetos, mas não sabe nem por onde começar. Uma dica: primeiro, defina o estilo que mais te agrada para depois começar a pensar no projeto arquitetônico ou no design do interior. Hoje, este artigo é para quem está sem ideias e adora o estilo elegante, cheio de objetos de memória. Homify vai mostrar um apartamento inspirador e com uma decoração baseada no branco e em um mobiliário chique. Vamos lá?