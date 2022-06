Paredes com texturas: 5 ideias para 5 espaços!

A cozinha é o coração da casa! Decorar este ambiente com motivos alegres deixa o espaço mais convidativo para as reuniões em família. Nesta foto, podemos ser testemunha desse sentimento: as paredes se misturam com os móveis, com o céu e com as profundezas de uma alegoria fantasiosa: as cores brilhantes no fundo, as luzes como estrelas que caem do céu, adornadas com bordas brancas. Como protagonista, uma parede preta citando a filosofia da família. Alimentar o corpo como a alma se alimenta, e vice-versa.