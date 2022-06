Cozinha americana: 10 exemplos cheios de estilo

A passagem do tempo está trazendo algumas inovações e vantagens no campo do projeto arquitetônico de casas particulares. Gradualmente, espaços integrados estão ganhando terreno e o que antes parecia impossível e desnecessário, hoje é uma realidade que faz com que as casas sejam mais funcionais.

Pessoas que vivem em lares menores sentem os benefícios dessa fusão de ambientes, pois há uma maximização dos metros ou pelo menos isso é o que as pessoas vêem, elas acham que têm mais espaço disponível. E é um fato que a vida moderna com seu ritmo acelerado precisa de residências mais práticas e conveniente sem muitas divisões e paredes que já não fazem sentido. Homify quer que você sempre esteja ciente de todas as tendências de design de interiores e queremos oferecer um vislumbre de dez exemplos de cozinhas integradas que você não pode perder. Elas são pura inspiração!