Iluminação perfeita para a sala de estar

As lâmpadas incandescentes consomem mais energia e são mais caras do que as fluorescentes, uma vez que elas duram até 20 vezes mais que as primeiras. Devido ao tipo de luz que projetam e a cor branca, não se aconselha colocar as lâmpadas fluorescentes em ambientes como quarto ou sala de estar. Elas funcionam muito melhor em ambientes como cozinha, banheiro, lavandeira ou escritório. Para uma sala de estar com clima agradável e tranquilo, utilize as lâmpadas incandescentes. Elas possuem um tom amarelado que deixa o ambiente mais suave e leve. As áreas que recebem bastante sol funcionam bem com as lâmpadas halogêneas, que são mais claras do que as incandescentes, mas mais aconchegantes do que as fluorescentes.