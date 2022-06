Uma casa moderna e maravilhosa com muitas ideias para copiar

Há várias maneiras de aumentar a altura do banheiro sem obras, mas a maneira mais fácil é trabalhar com a decoração e especialmente com o revestimento e as cores das paredes. Como você pode ver, o arquiteto trabalhou com duas cores: o branco e o preto, e com dois tipos de materiais com diferentes texturas: o gesso e a pedra escura. Com isso, ele criou uma linha de base horizontal que está em todo o redor do recinto.