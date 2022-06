Casa moderna para os amantes da elegância (com a planta)

Projetar uma casa moderna, elegante e chique, com um interior bem funcional, pode ser muito prazeroso. Neste livro de ideias, apresentamos uma casa moderna com muito charme e um design interior excepcional desenvolvido por meio de um projeto meticuloso, simples e muito realista. Os arquitetos desta habitação de dois andares têm uma vasta experiência na criação de desenhos modernos. Com este livro de ideias em mãos, você vai ter ótimas ideias para planejar a casa dos seus sonhos. Desfrute de um passeio pelas quatro paredes deste sensacional projeto.