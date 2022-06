Umidade em casa? Saiba todos os detalhes sobre como acabar com ela!

Alguns outros equipamentos do dia a dia também podem ajudar – e muito. Na cozinha, instale um exaustor e ele vai ajudar a impedir a condensação local. Já no banheiro, um extrator, umidificador ou um ventilador também reforçam a ação da janela. Existem também outras ferramentas que funcionam com a ventilação regulada e captam o ar frio do exterior, aquecendo-o e injetando no interior da moradia. Esta tática faz com que a umidade seja extraída para fora da casa – não é barato, mas vale a pena!